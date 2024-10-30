Стало известно, сколько зарабатывают в индустрии красоты

Зарплатные предложения в российской индустрии красоты за последний год выросли в среднем на 23% и достигли 62 448 рублей в месяц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Зарплаты специалистов стремительно растут на фоне высокой конкуренции бизнеса в бьюти-индустрии. Так, по итогам третьего квартала число новых вакансий на позицию мастера шугаринга подскочило на 23% год к году. В среднем соискателям предлагают 68 556 рублей в месяц.

На втором месте по росту спроса оказались косметологи. Количество вакансий за июль — сентябрь взлетело на 22%, средняя предлагаемая зарплата составила 97 202 рубля.

Тройку наиболее востребованных вакансий в индустрии красоты замыкают массажисты. Спрос на них за год вырос на 18%, а зарплатное предложение достигло 77 184 рублей в месяц.

Лидером по приросту зарплат стали парикмахеры. Предложение подскочило на 31%, достигнув 81 977 рублей.

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