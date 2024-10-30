Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько зарабатывают в индустрии красоты

«Известия»: средняя зарплата в индустрии красоты в России за год выросла на 23%

close
Depositphotos

Зарплатные предложения в российской индустрии красоты за последний год выросли в среднем на 23% и достигли 62 448 рублей в месяц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Зарплаты специалистов стремительно растут на фоне высокой конкуренции бизнеса в бьюти-индустрии. Так, по итогам третьего квартала число новых вакансий на позицию мастера шугаринга подскочило на 23% год к году. В среднем соискателям предлагают 68 556 рублей в месяц.

На втором месте по росту спроса оказались косметологи. Количество вакансий за июль — сентябрь взлетело на 22%, средняя предлагаемая зарплата составила 97 202 рубля.

Тройку наиболее востребованных вакансий в индустрии красоты замыкают массажисты. Спрос на них за год вырос на 18%, а зарплатное предложение достигло 77 184 рублей в месяц.

Лидером по приросту зарплат стали парикмахеры. Предложение подскочило на 31%, достигнув 81 977 рублей.

В последнее время россияне перестали бояться потерять работу. Доля трудоустроенных россиян, опасающихся лишиться работы, сократилась до 10%.

Ранее россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами