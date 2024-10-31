Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС предписала МТС и «Мегафон» прекратить взимать дополнительную плату в Крыму

ФАС потребовала от МТС и «Мегафон» отменить дополнительную плату в Крыму

close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала МТС и «Мегафон» отменить дополнительную плату для абонентов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС установила, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов. В службе сочли операторов нарушившими антимонопольное законодательство.

В августе ведомство возбудила дела в отношении операторов «большой тройки» за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя.

С января 2024 года российские власти создали для операторов нужные экономические условия, которые позволяют не взимать дополнительную плату сверх абонентской в Крыму и Севастополе. Все тарифы должны быть на уровне домашнего региона.

Ранее названы причины резкого подорожания мобильной связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами