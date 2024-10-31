ФАС предписала МТС и «Мегафон» прекратить взимать дополнительную плату в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала МТС и «Мегафон» отменить дополнительную плату для абонентов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС установила, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов. В службе сочли операторов нарушившими антимонопольное законодательство.

В августе ведомство возбудила дела в отношении операторов «большой тройки» за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя.

С января 2024 года российские власти создали для операторов нужные экономические условия, которые позволяют не взимать дополнительную плату сверх абонентской в Крыму и Севастополе. Все тарифы должны быть на уровне домашнего региона.

Ранее названы причины резкого подорожания мобильной связи.