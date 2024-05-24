Россиянам назвали причины резкого подорожания мобильной связи

Рост абонентской платы за сотовую связь в России во многом вызван усложнением логистики и задержкой оборудования. Об этом kp.ru рассказал председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Дело в том, что весь наш телеком выстроен на валютных контрактах, оборудование мы привозим из-за рубежа. <...> Его необходимо регулярно обновлять — каждые несколько лет. Некоторые потребители смартфоны меняют раз в год. Что уж говорить о компонентах для оборудования… Так как оно сильно подорожало из-за прошлогоднего роста курса доллара и идет с задержкой, затраты сотовых операторов увеличиваются», — пояснил эксперт.

Кроме того, на это решение повлияли отмена внутрироссийского роуминга в 2019 году, а также то, что интернет «съедает» доходы по телефонии. По его мнению, на фоне этих причин у операторов больше не было «сил и мощностей сдерживаться». Клименко также допустил, что подорожание мобильной связи в стране может продолжиться.

Данные о росте стоимости сотовой связи в апреле по сравнению с мартом 17 мая публиковал Росстат. 21 мая глава министерства цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство уже выясняет причины увеличения цен на услуги связи на 8,5%. Шадаев назвал повышение цен историческим.

Ранее в МТС прокомментировали рост абонентской платы.