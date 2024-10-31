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Американцы потратят рекордные $4 млрд на сладости для Хэллоуина

WSJ: расходы американцев на сладости для Хэллоуина составят рекордные $4 млрд

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Shutterstock

В этом году жители США потратят на сладости для Хэллоуина рекордные $4,1 млрд из-за скачка цен на шоколад, прогнозируют аналитики S&P Global.

Расходы одной семьи на сладости к празднику составят порядка $30,89. При этом ожидается, что реальные покупки конфет на Хэллоуин восстановятся в 2024 году, увеличившись на 2,4% после падения на 10,0% и 3,7% соответственно за последние два года.

Стоимость какао-бобов на бирже с начала года выросла на порядка 52%. Так, 1 января товар торговался на уровне $4,8 тыс. Цена закрытия декабрьского фьючерса на какао по итогам 30 октября составила $7361. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

На днях стало известно о проблемах с поставками пальмового масла в Россию. За январь — сентябрь импорт упал на 8,7%. Ингредиент используется в начинках для шоколада и конфет.

Ранее в России предложили маркировать сладости.

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