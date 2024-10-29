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Стало известно о проблемах с поставками пальмового масла в Россию

«Ъ»: поставки пальмового масла в Россию упали почти на девять процентов

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Depositphotos

За девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в РФ сократились на 8,7% и составили 638 тысяч тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Прежде всего, это связано с логистическими трудностями — маршрут доставки продукта пролегал через Красное море. Вторым фактором, который послужил причиной сокращения поставки товара в Россию, стал рост мировых цен на пальмовое масло, так как в Индонезии случился неурожай.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, всего за год стоимость основного ингредиента кондитерского производства выросла на 20-25 процентов. В публикации напомнили, что в начинках для шоколада и конфет доля пальмового масла достигает 30-40 процентов, в недорогом шоколаде — до 5 процентов.

18 октября «Руспродсоюз» заявил, что средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло достигла 70%. Говоря о других продуктах, которыми можно заменить масло, директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова назвала мягкий маргарин, спред и крем на растительных маслах.

Ранее россиянам назвали полезные перекусы, которые заменят фастфуд.

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