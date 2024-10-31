Россиянам объяснили, какие вклады сейчас самые выгодные и безопасные

На фоне повышения ключевой ставки до 21% банки начали активно предлагать россиянам возможность оформления вкладов под привлекательные проценты – от 19 до 23%, отдельные организации обещают 25% годовых. Но выгоднее всего в сегодняшних условиях вкладываться в краткосрочные вклады, объяснил аналитик компании «Золотой монетный дом» и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с 360.ru.

Сегодня наблюдается возвращение Центробанком всех нормативов, которые ослаблялись после начала спецоперации, нужны деньги, а для этого клиентов начали привлекать повышенными ставками. Ключевая ставка, скорее всего, продолжит расти еще 3-6 месяцев, считает Голубовский. Он посоветовал россиянам выбрать для сохранения и приумножения накоплений срочные вклады на небольшое время. Речь идет о вкладах на период от двух недель до трех лет, деньги и проценты, по которым выдаются в конце установленного срока.

С этим согласился экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

«Сейчас выгодны краткосрочные вклады, потому что на заседании в декабре ЦБ может опять повысить ставку. Самые удачные варианты — на три месяца», — считает он.

Он предрек сохранение высокой ставки и процентов по вкладам, подчеркнув, что вложение средств на краткосрочный вклад позволит переложить их в будущем году на еще более выгодных условиях.

Напомним, после повышения ключевой ставки изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам. Теперь под налог с процентов по вкладам по итогам текущего года подпадут доходы от них размером более 210 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают, что сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что максимальные ставки по вкладам упали впервые за полгода.