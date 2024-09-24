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Стало известно, из каких стран туристы чаще всего приезжают в Россию

«Турпомощь»: турпоток в Россию из других стран заметно растет

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сегодня туристический поток в Россию из других стран только начинает восстанавливаться, количество путешественников постоянно растет. Чаще других приезжают туристы из Китая, рассказали RT в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Помимо Китая, в Россию активно едут туристы из стран Ближнего Востока, Турции, ОАЭ, Ирана, Индии и Саудовской Аравии.

В целом, въездной туризм начал расти год назад, после введения электронной визы, отметили эксперты. По их словам, любое послабление в вопросах выдачи визы влияет на турпоток положительно.

Напомним, также в «Турпомощи» сообщали, что этой осенью ожидается традиционный рост интереса путешественников к экскурсионным турам по Центральной России. В пятерку самых популярных осенних направлений входят также Серебряное ожерелье, Санкт-Петербург и регионы Северо-Запада.

Турэксперты ранее раскрыли россиянам способ снизить цены на отдых.

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