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Россиянам объяснили, кого затронет новый закон об освобождении от НДФЛ

Советник ЦБ Хайдер: освободиться от НДФЛ по новому закону можно в налоговой

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Некоторых россиян освободят от уплаты НДФЛ – эта мера распространится на тех, кто оформил ипотечный кредит до 2025 года. Однако речь идет именно о финансовой займе с материальной выгодой, объяснила 360.ru инвестсоветник в реестре ЦБ Юлия Хайдер.

Налогом на материальную выгоду называют плату, которую с россиян берут при оформлении льготной ипотеки и наличии соответствующей разницы с рыночными условиями. Налог обычно начисляется, если человек остается в плюсе за счет более низкой ставки.

«Например, если ставка ипотеки ниже 2/3 ключевой ставки Банка России, эта разница будет считаться материальной выгодой», — пояснила Хайдер.

При сегодняшней ставке в 21% для исключения материальной выгоды ставка по ипотечному кредиту должна быть не ниже 14%. А если человек оформляет кредит по «Семейной ипотеке» со ставкой 6% годовых, то автоматически становится получателем материальной помощи и начинает платить налог, который устанавливается на разницу между его ставкой и рыночной.

Теперь есть возможность избежать начисления этого НДФЛ, обратившись в налоговую и получив соответствующее подтверждение. После надо предоставить документы работодателю, что позволит вернуть уже удержанный налог, объяснила эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает обремененных жилищным кредитом россиян от уплаты НДФЛ. Под новую льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, при условии, что договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года.

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