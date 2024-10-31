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Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти в Германию

В Казахстане заявили, что готовы увеличить объемы поставок нефти в ФРГ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев журналистам, передает ТАСС.

Он рассказал, что во многом это будет зависеть от заявок нефтеперерабатывающего завода в немецком городе Шведт и от того, насколько Казахстан сможет обеспечить транзит через российскую территорию.

«В целом мы готовы увеличить с казахстанской стороны эти объемы, есть поставщики, которые заинтересованы в поставках нефти в данном направлении», — сказал Саткалиев, добавив, что вопрос будет отрабатываться со всеми участниками.

В сентябре Минэнерго Казахстана сообщило, что договор о поставках нефти в Германию продлен до конца 2025 года.

В ведомстве рассказали, что поставки казахстанской нефти предприятию Rosneft Deutschland GmbH (RDG) начались в феврале 2023 года. В рамках договоренностей между Казахстаном, Германией и Россией было достигнуто соглашение о поставках до 1,2 млн тонн нефти в год по нефтепроводу Атырау-Самара через систему «Дружба» в направлении НПЗ «Шведт».

Ранее сообщалось, что Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году.

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