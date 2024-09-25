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Казахстан и Германия продлили договор о поставках нефти

Минэнерго Казахстана: договор о поставках нефти в ФРГ продлен до конца 2025 года

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Martin Meissner/AP

Договор о поставках нефти из Казахстана в Германию продлен до конца 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что поставки казахстанской нефти в адрес Rosneft Deutschland GmbH (RDG) были начаты в феврале 2023 года. В рамках договоренностей между Казахстаном, Германией и Россией по транспортировке через систему ПАО «Транснефть» было достигнуто соглашение о поставках нефти в объеме до 1,2 миллиона тонн в год по нефтепроводу Атырау-Самара через систему «Дружба» в направлении нефтеперерабатывающего завода «Шведт».

«В сентябре договор поставок продлен до конца 2025 года», — сказано в сообщении Минэнерго.

В середине августа дочка итальянской Eni начала прокачку казахстанской нефти в Германию. Как писала газета «Ведомости», поставки осуществляет компания Agip Caspian Sea по трубопроводу «Дружба» через территорию РФ. В июне 2024 года объем поставок составил 20 тыс. т. Также транспортировку осуществляет дочка японской Inpex и «Карачанак петролиум оперейтинг».

Ранее были названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны Евросоюза.

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