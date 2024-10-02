Россиян предупредили о подорожании кофе

Рост стоимости натурального кофе в России по итогам 2024 года может составить 25-40%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Милфудс».

Быстрее всего будут дорожать смеси с содержанием сорта робуста, отметили аналитики.

За период с января по сентябрь цены на кофейные зерна сорта арабика в мире подскочили на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Стоимость робусты за восемь месяцев взлетела на 80%.

Причина такого резкого подорожания кофе — неурожай в Бразилии, крупнейшем мировом производителе и экспортере кофе. Жара и засуха нанесли большой ущерб кофейным плантациям.

Россияне в 2024 года стали чаще брать кофе навынос. Самым популярным напитком является капучино — на долю продаж приходится 28%. Следом по популярности идут латте (13,6%), раф (8%), американо (5%) и флэт уайт (4%).

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