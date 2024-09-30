Россияне рассказали, зачем пьют кофе

За пять месяцев 2024 года объем продаж кофе с собой в России вырос на 22% год к году, до 11,887 млн стаканов. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в крупнейшей сети COFFEE LIKE. Компания совместно с сервисом онлайн-психотерапии Psy Psy провели опрос, зачем россияне пьют кофе и поделилась результатами с редакцией.

Более трети – 37% — опрошенных россиян пьют кофе для получения удовольствия. 34% респондентам кофе дарит ощущение стабильности. 32% респондентов испытывают радость от чашки кофе, 29% получают от напитка заряд бодрости. Еще 28% пьют кофе, чтобы сосредоточиться. А 26% — чтобы успокоиться.

«Выпить чашку кофе — это ритуал, который исторически прижился в нашей культуре. Особенно если речь идет про утренний кофе. Для многих людей стаканчик любимого напитка — это возможность неспешно начать день, посвятить время себе и своим мыслям. Это часть той самой рутины, которая дарит стабильность и дает сигнал организму о том, что начат новый день», — отметила практикующий психолог сервиса PsyPsy Мария Перестрюк.

По ее словам, части россиян приносит удовольствие не только пить, но и приготовить кофе привычным способом. А кто-то ценит утренний кофе за возможность поболтать с друзьями и коллегами.

Исследование показало, что 49% опрошенных пьют кофе вечером, 23% — в любое время суток, 14% делают это по утрам, 14% — днем. При этом 22% пьют кофе на работе, 17% — во время прогулки, 12% — когда чувствуют себя расстроенными, а 9% — во время прогулки с друзьями.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.