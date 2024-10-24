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Россияне стали чаще брать кофе навынос

Продажи кофе с собой с начала года выросли на 14%

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«Газета.Ru»

Россияне стали чаще брать кофе навынос: с начала года продажи подскочили на 14%. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные фискальной компании «Платформа ОФД».

Вырос не только спрос на кофе с собой, но и его стоимость. Сильнее всего средний чек увеличился в Санкт-Петербурге — на 11% год к году, до 219 рублей. В Москве цены оказались чуть ниже — средний чек составил 211 рублей (+10%).

Такой формат напитков более популярен среди молодого поколения, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Зумеры легче усваивают и принимают внешние культурные нормы как собственные потребности, пояснила она.

Между тем в Китае наметился новый тренд — владельцы кошек и собак начали отправлять своих домашних питомцев на работу в кафе.

Ранее сообщалось, российские производители начали адаптироваться к неурожаю кофе.

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