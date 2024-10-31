США ввели санкции против двух швейцарских юристов

Соединенные Штаты ввели санкции против двух известных швейцарских юристов. Об этом заявило министерство финансов США.

Под санкции попали Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько. В Вашингтоне считают, что они являются основными распорядителями российских активов и важными посредниками в бизнесе и денежных потоках для граждан России. Баумгартнер и Делько предоставляли услуги по формированию трастов и корпораций многим российским клиентам, включая находящихся под западными санкциями. Кроме того, они являются директорами многих российских компаний.

Агентство Bloomberg отмечает, что это первый случай включения юристов из Швейцарии в американский список после начала специальной военной операции на Украине. В августе под санкции США попал швейцарец Антон Даниэль Висс, руководивший перемещением денежных средств из РФ в Швейцарию и Лихтенштейн для сокрытия собственности и инвесторов из России.

По данным Bloomberg, Вашингтон в последние месяцы безуспешно пытался добиться от властей Швейцарии закрытия правовых лазеек, которые позволяют создавать фиктивные компании для обхода санкций.

30 октября министерство финансов США сообщило, что более 150 организаций из российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) попали в американский санкционный список.

Ранее американские законодатели призвали усилить санкции против России.