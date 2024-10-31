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«Картошка» пропала с прилавков магазинов X5 и «Вкусвилл»

X5 и «Вкусвилл» убрали с прилавков «картошку» после выявленной антисанитарии

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algus/Shutterstock/FOTODOM

Ретейлерские сети X5 и «Вкусвилл» убрали с прилавков пирожное «картошка» после выявленной антисанитарии на фабрике-производителе «Можайском кондитерском доме» (МКД). Об этом сообщает РИА Новости.

«Новости о производстве «Можайского кондитерского дома» (МКД) потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — заявили в пресс-службе «Вкусвилл».

В компаниях отметили, то навсегда заблокировали и МКД, и все связанные с ним юрлица в списке своих деловых контактов.

До этого стало известно, что прокуратура Московской области проводит проверку предприятия «Можайский кондитерский дом» после распространения в социальных сетях свидетельств антисанитарного изготовления продукции.

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