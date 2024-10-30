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«Можайский кондитерский дом» проверят после жалоб на антисанитарию

Прокуратура проверит «Можайский кондитерский дом» из-за жалобы на антисанитарию

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура Московской области проводит проверку предприятия «Можайский кондитерский дом» после распространения в социальных сетях свидетельств антисанитарного изготовления продукции. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры.

«Прокуратура... организовала проверку в связи c... публикацией о грубом нарушении санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск», — говорится в сообщении.

Там отметили, что, согласно информации из интернета, на территории кондитерских цехов грубо нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства — продукты хранятся на полу в нарушенной упаковке, оборудование и рабочие поверхности загрязнены, емкости с фруктовыми начинками открыты.

В ходе осмотра изъяты образцы готовой пищевой продукции и смывы с рабочих поверхностей для исследования.

Учредитель «Можайского кондитерского дома» Сергей Сурмач заявил РИА НовостиРИА Новости, что опубликованные видео являются фейковыми. Торговая сеть «Перекресток» приостановила продажи пирожного «Картошка» этого предприятия.

В августе сообщалось, что депутат Госдумы Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с требованием провести проверку магазинов SPAR после расследования, проведенного Telegram-каналом SHOT.

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