Стало известно, на какие занятия детей россияне тратят деньги

Почти половина — 48% — опрошенных россиян выделяют деньги на спортивные секции детей, включая хоккей, футбол, плавание и гимнастику. Новый вид активности — квадробинг, аэробика с элементами танцев, также набирает популярность среди школьников. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

38% родителей предпочитают инвестировать в творческое развитие своих детей. Чаще всего средства идут на музыкальные и художественные школы, танцы и театральные студии. Научные и технологические хобби, такие как робототехника, программирование, работа с нейросетями и управление дронами, выбирают 10% семей. Оставшиеся 4% респондентов предпочитают прикладные занятия, включая рукоделие и блогинг.

Финансовые расходы на детские увлечения варьируются: 51% родителей тратят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, 28% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 12% — более 10 тыс. рублей, и 9% — свыше 20 тыс. рублей. Основные расходы идут на оплату занятий и курсов (60% опрошенных), 18% — на покупку оборудования, и 13% — на участие в соревнованиях и выставках. На аксессуары и экипировку тратят лишь 9% опрошенных.

«Родители стремятся развивать в детях навыки, которые пригодятся в будущем, и поддерживают их интересы в самых разных направлениях. Это свидетельствует о готовности семей вкладывать значительные средства в развитие своих детей даже в сложных экономических условиях», — прокомментировала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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