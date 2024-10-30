США вывели из-под санкций украинский банк

Министерство финансов США в среду, 30 октября, вывело из-под санкций украинский Проминвестбанк. Это следует из сообщения на сайте министерства.

При этом в этом же документе указано, что США ввели ограничения в отношении десятков физических лиц и юридических лиц, в том числе из России, КНР, Турции, Чили, Греции и ряда других стран.

«Проминвестбанк», зарегистрированный в Украине, попал в перечень банков, против которых действуют санкции США в 2015 году. Тогда он принадлежал российскому государственному «Внешэкономбанку».

Также 30 октября стало известно, что Министерство торговли США ужесточило экспортный контроль в отношении России и Белоруссии. Отмечается, что в американский санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

Ранее Британия ввела санкции против войск РХБЗ.