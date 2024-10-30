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Во Франции заявили, что экономика России растет быстрее, чем экономика стран Запада

Сапир: экономика РФ растет быстрее экономики США и Франции, несмотря на санкции

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Maxim Shemetov/Reuters

Российская экономика показывает впечатляющий рост, которому не смогли помешать санкции западных стран. Об этом ТАСС сообщил французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир.

«Заявления президента России Владимира Путина относительно роста экономики РФ нашли подтверждение в результатах первого полугодия текущего года, которое Россия прошла блестяще», — сказал он.

Сапир отметил, что рост ВВП РФ на уровне 3,9% превышает показатели Соединенных Штатов (2,8%) и Франции (1%).

«Что касается Германии, то ВВП России больше немецкого на 23,5%. Санкции Запада не смогли ни остановить, ни затормозить этот рост», — резюмировал французский экономист.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Глава государства добавил, что рост зарплат в стране опережает уровень инфляции. По словам Путина, в июле реальная заработная плата (за вычетом инфляции) превысила прошлогоднее значение на 8,1%.

Ранее Путин заявлял, что антироссийские санкции и дефицит кадров создают проблемы и дисбалансы для экономики России.

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