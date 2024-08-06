Крупную сеть магазинов уличили в игнорировании правил СанПиНа

Депутат Госдумы Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с требованием провести проверку магазинов SPAR после расследования, проведенного Telegram-каналом SHOT.

Один из сотрудников редакции канала устроился разнорабочим в сеть и выяснил, что в бутерброды добавляли утилизированную курицу, в пиццу — протухшую колбасу и почерневшие шампиньоны.

Кроме этого, в двух магазинах сети было выявлено, что ценники на ряде товаров перебивали — тем самым сдвигая срок его годности. Плюс в магазинах царит антисанитария.

Эксперт в сфере защиты брендов в интернете и основатель компании BrandSecurity Руслан Кривулин до этого рассказал , что злоумышленники и продавцы подделок пользуются активным развитием маркетплейсов, и их возможности возросли вместе с уходом зарубежных брендов с российского рынка. По словам эксперта, маркетплейсы пытаются исправить ситуацию с подделками, например, используя отметки «оригинал».

Ранее в российских магазинах нашли поддельный липовый мед.