Мошенники стали похищать деньги с помощью фейкового фонда ВПК России

Мошенники создали сайт фейковой организации «Спецфонд ВПК», с помощью которого стали похищать деньги под предлогом инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации управления, данный интернет-ресурс якобы предлагает сверхприбыльные инвестиции в ОПК. Аферисты предлагают вложить деньги в «укрепление обороноспособности» России. В подтверждение своих слов они приводят цитаты первых лиц государства и поддельные документы.

Как заявили в управлении, цена одной фейковой акции начинается от 10 тысяч рублей, а «инвестировать» на сайте злоумышленников можно в акции крупнейших предприятий с доходностью от 90% годовых. Там отметили, что, согласно индексу S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, средняя доходность фондового рынка составляет порядка 10% в год за последнее столетие, фондовый рынок РФ показывает доходность в 16%, а все несекретные нормативно-правовые акты за подписью российского президента подлежат опубликованию на официальных ресурсах.

В управлении добавили, что мошенники в этой схеме мотивированы не только хищением средств, но и установкой мобильного приложения, через которое они получают доступ сразу ко всем счетам жертвы.

В октябре МВД РФ также предупредило, что мошенники стали рассылать в мессенджере Telegram вредоносное программное обеспечение под видом фото.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана российских военных.