Россиян предупредили о новой схеме кражи данных в Telegram

Мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram: злоумышленники стали писать пользователям с аккаунта «Советы по безопасности», предупреждает ТАСС.

Потенциальным жертвам сообщают о якобы блокировке аккаунта из-за мошеннических действий с учетной записью и просят перейти по ссылке в системный центр. На самом деле ссылка ведет на фейковую страницу авторизации, где человеку предлагается ввести личные данные для входа в аккаунт.

Распознать в подобных сообщениях фишинг довольно просто, отметили в «Лаборатории Касперского». Если учетную запись, с которой пришло уведомление, можно заблокировать как любого другого пользователя, то это мошенники.

Среди других популярных легенд мошенников в таких рассылках — подтверждение учетной записи, обновление ПО, нарушения в работе почтовых служб, уведомления об истечении срока действия пароля.

В этом году российские банки предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний денежных средств.

Ранее ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником кредита.