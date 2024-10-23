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Россиян предупредили о новой схеме кражи данных в Telegram

ТАСС: в Telegram появилась схема мошенничества под видом советов по безопасности

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram: злоумышленники стали писать пользователям с аккаунта «Советы по безопасности», предупреждает ТАСС.

Потенциальным жертвам сообщают о якобы блокировке аккаунта из-за мошеннических действий с учетной записью и просят перейти по ссылке в системный центр. На самом деле ссылка ведет на фейковую страницу авторизации, где человеку предлагается ввести личные данные для входа в аккаунт.

Распознать в подобных сообщениях фишинг довольно просто, отметили в «Лаборатории Касперского». Если учетную запись, с которой пришло уведомление, можно заблокировать как любого другого пользователя, то это мошенники.

Среди других популярных легенд мошенников в таких рассылках — подтверждение учетной записи, обновление ПО, нарушения в работе почтовых служб, уведомления об истечении срока действия пароля.

В этом году российские банки предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний денежных средств.

Ранее ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником кредита.

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