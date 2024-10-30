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Стало известно, какую квартиру можно купить в Москве за 100 млн рублей

NF Group: за 100 млн рублей в Москве можно купить 55 квадратов элитного жилья

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Сегодня за 100 млн рублей в Москве можно приобрести 55 квадратных метров элитного жилья, что на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет Forbes со ссылкой на аналитику NF Group.

Для сравнения: в октябре 2023-го за аналогичную сумму в столице можно было купить 66 квадратов элитной недвижимости. Более того, всего три месяца назад, в июле, за 100 млн рублей можно было позволить себе 61 квадратный метр элитного московского жилья.

Самый дорогой квадрат в кластере, сформированном улицами Остоженка и Пречистенка, — 3,3 млн рублей (+12%). Больше всего квадратных метров элитной недвижимости за 100 млн рублей можно купить в Даниловском (96 квадратов) и Донском (104 квадратов) районах.

Всего на первичном рынке элитной недвижимости Москвы на данный момент доступно порядка 920 квартир и апартаментов, что составляет почти треть от общего объема предложения.

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