Ипотечным заемщикам рассказали, как получить освобождение от НДФЛ

Налог на доходы физических лиц в 13% заплатят некоторые россияне, у которых ставка по ипотеке ниже 14% годовых. Например, сотрудники банков. Большую часть россиян, взявших ипотеку по низким ставкам, налоговое бремя не затронет. Чтобы получить освобождение от налога, нужно с документами из налоговой обратиться к работодателю. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Подписанный президентом закон касается тех, чьи процентные ставки по кредитным договорам ниже расчетного значения, определенного как 2/3 от ключевой ставки ЦБ. Это решение направлено на защиту заемщиков от налоговой нагрузки в условиях роста ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%. Если ставка по жилищному кредиту будет ниже 14%, возникнет обязанность по уплате НДФЛ. Однако закон затрагивает лишь заемщиков с льготными условиями, таких как сотрудники банков, и не окажет существенного влияния на налоговые доходы бюджета», — пояснил экономист.

По его словам, для рынка недвижимости не будет проблем и рисков.

Для получения освобождения от уплаты налога теми гражданами, на которых закон не распространяется, нужно подать уведомление (форма утверждена приказом ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@) или специальную справку (форма рекомендована в письме ФНС России от 15.01.2016 № БС-4-11/329@) работодателю: документы можно получить в ФНС России.

«Важно отметить, что они представляются налоговому агенту — работодателю — однократно: дальнейшее применение оснований для освобождения от уплаты НДФЛ происходит на их основании. Если в силу непредставления документов гражданином данный налог уже будет уплачен, то в течение трех лет с момента уплаты его можно будет вернуть, если обосновать отсутствие оснований для его взимания (в данном случае с использованием указанных выше документов). Для этого необходимо обратиться с заявлением в ФНС России», — заключил Балынин.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода подчеркнул важность применения инициативы по освобождению от НДФЛ в российских регионах.

«На льготу имеют право граждане, которые взяли кредиты и займы на строительство или покупку жилья, приобретение земельных участков под этим жильем, а также земельных участков под индивидуальное жилищное строительство), либо на рефинансирование таких кредитов или займов. Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года включительно, а у заемщика должно быть подтвержденное ФНС право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья», — пояснил Лобода.

29 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ россиян, оформивших ипотеку до 31 декабря 2024 года, по низкой ставке.

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