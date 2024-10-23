Автор «Богатый папа, бедный папа» посоветовал купить серебро, пока не поздно

Автор «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рекомендовал инвестировать в серебро, пока стоимость драгоценного металла не превысила $50 за унцию. Таким советом он поделился на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Декабрьский фьючерс на серебро в среду, 23 октября, подешевел более чем на 3%. По состоянию на 17:18 по московскому времени стоимость драгметалла составляла $33,892 (-3,24%) за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За последние 12 месяцев серебро подорожало на 49,7%. Несмотря на такой значимый прирост, цены на драгметалл все еще далеки от исторического максимума. Рекорд был установлен в 2011 году, тогда котировки поднимались до $50 за унцию.

В конце сентября стоимость серебра обновила 10-летний максимум, поднявшись до $32,71 за унцию в ожидании решения ФРС по ставке. Золото и вовсе установило новый рекорд, впервые достигнув $2700 за унцию.

Ранее в России захотели «обелить» рынок драгметаллов.