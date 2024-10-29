Торговля России и Дании стабилизировалась после резкого обвала

Торговля России и Дании стабилизировалась после рекордного сокращения объемов в предыдущие два года, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года», — сказал дипломат.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Данией оказался примерно в пять раз ниже результата за 2021 год. Так, поставки датских товаров на рынок РФ рухнули в 4,8 раза, до $300 млн. В обратном направлении показатель просел в 5,2 раза, до $400 млн.

Сокращение торговли с Россией не оказало значительного влияния на экономику Дании, поскольку РФ не была в числе ключевых торговых партнеров королевства, отметил Барбин. В 2021 году на РФ приходилось лишь 1,5% от общего объема датской внешне торговли.

Между тем товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.

Ранее посол Аргентины раскрыл, как страна торгует с Россией в условиях санкций.