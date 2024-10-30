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Россиян лишат последнего шанса на дешевый кредит

«Прайм»: с 1 ноября получить кредит под залог авто станет сложнее

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Depositphotos

С 1 ноября россиянам станет сложнее получить кредит под залог автомобиля, предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Его слова приводит агентство «Прайм».

Со следующего месяца в России вступают в силу новые макропруденциальные ограничения, касающиеся выдачи займов под залог машины. Эта мера позволит банкам снизить риски, отметил экономист.

Дело в том, что в структуре кредитов под залог авто предельная долговая нагрузка (ПДН) многих заемщиков превышает 50%. Это означает, что человек приходит за новым кредитом, когда уже отдает 60-80% своего ежемесячного дохода банку.

«В целом на доступности приобретения автомобиля это никак не скажется, если ПДН потенциального заемщика не высок», — подчеркнул Сироткин.

Российским кредитным организациям стало легче оценивать долговую нагрузку заемщиков. ЦБ РФ разрешил банкам обмениваться шифрованными данными о счетах клиентов для расчета ПДН.

Ранее стало известно, на какие суммы россияне берут кредит.

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