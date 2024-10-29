Россиянам пообещали доплату при низкой пенсии

Если размер пенсии россиянина ниже прожиточного минимума пенсионера, ему назначают социальную доплату до этой суммы. Заявления для этого подавать не нужно, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров области Анатолий Никитин.

«В 2024 году из бюджета на выплаты пенсий направлено свыше 10 трлн рублей. Страховая пенсия для неработающих пенсионеров выросла на 7,5%, размер фиксированной выплаты увеличился до 8 134,88 рубля, а пенсионный балл составил 133,05 рубля. Минимальный размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2024 года — 7 689,82 рубля, федеральный прожиточный минимум для пенсионеров — 13 290 рублей, при этом в регионах он разнится», — отметил Никитин.

То есть, если пенсионеру рассчитали пенсию в 11 тыс. рублей, будет доплата в 2290 рублей.

Он добавил, что если пенсионер является федеральным льготником и получает ежемесячную денежную выплату, то может также получить набор социальных услуг. В него входят: лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно, а также на пригородных электричках. При этом от того, какой набор соцуслуг выбирают, зависит размер ежемесячной денежной выплаты. С февраля 2024 года набор социальных услуг эквивалентен 1 578,5 рубля, уточнил Никитин.

В 2024 году на пенсию могут выйти россиянки, которым исполнилось 58 лет (1966 года рождения), и россияне, достигшие 63 лет (1961 года рождения). Им нужно иметь 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла.

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