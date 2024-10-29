Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии заявили, что не могут выделять Украине кредиты за счет активов РФ

SECO: Швейцария не может выделять Украине кредиты за счет активов РФ

close
Global Look Press

Швейцария не сможет предоставить Украине займы за счет доходов от заблокированных российских активов. Об этом заявили ТАСС в Государственном секретариате экономики страны (SECO).
По словам официального представителя SECO Фабиана Майенфиша, в Швейцарии «иная ситуация.

Он уточнил, что прибыль от средств российского Центробанка не генерируется, так как активы швейцарских финансовых институтов не хранятся, как ценные бумаги, а превращаются в ликвидные средства.

«В Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита», — отметил Майенфиш.

Во вторник, 29 октября, стало известно, что в Финляндии суд наложил арест на российские государственные активы общей стоимостью €4 млрд. Речь идет о Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки и еще как минимум о пяти различных объектах недвижимости, находящихся в собственности РФ.

Ранее сообщалось, что в Европе арестовали участок земли российской организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами