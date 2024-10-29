В Швейцарии заявили, что не могут выделять Украине кредиты за счет активов РФ

Швейцария не сможет предоставить Украине займы за счет доходов от заблокированных российских активов. Об этом заявили ТАСС в Государственном секретариате экономики страны (SECO).

По словам официального представителя SECO Фабиана Майенфиша, в Швейцарии «иная ситуация.

Он уточнил, что прибыль от средств российского Центробанка не генерируется, так как активы швейцарских финансовых институтов не хранятся, как ценные бумаги, а превращаются в ликвидные средства.

«В Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита», — отметил Майенфиш.

Во вторник, 29 октября, стало известно, что в Финляндии суд наложил арест на российские государственные активы общей стоимостью €4 млрд. Речь идет о Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки и еще как минимум о пяти различных объектах недвижимости, находящихся в собственности РФ.

Ранее сообщалось, что в Европе арестовали участок земли российской организации.