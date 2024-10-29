Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

«Ашан» подал заявку на регистрацию товарного знака с красным птенчиком

close
ООО «Ашан»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию нового товарного знака ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan). Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе компании отметили, что «Ашан» будет развивать линейку продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой «Ашан Красная птица Kids». Ее визуальной особенностью станет логотип с птенчиком, который будет присутствовать на каждой упаковке этой линейки товаров.

В настоящее время «Ашан» имеет 16 собственных торговых марок (СТМ) в продовольственном и непродовольственном сегментах.

24 октября сообщалось, что «Ашан» может продать свои российские активы, а покупателями могут выступить крупные российские розничные сети, например, «Лента» или «Магнит».

После этого в «Ашане» опровергли сообщение об уходе с российского рынка, заявив, что компания продолжит работу в РФ «на благо местного населения».

Ранее сообщалось, что иностранцы стали массово отзывать заявки на продажу бизнеса в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами