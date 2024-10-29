«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

В Роспатент поступила заявка на регистрацию нового товарного знака ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan). Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе компании отметили, что «Ашан» будет развивать линейку продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой «Ашан Красная птица Kids». Ее визуальной особенностью станет логотип с птенчиком, который будет присутствовать на каждой упаковке этой линейки товаров.

В настоящее время «Ашан» имеет 16 собственных торговых марок (СТМ) в продовольственном и непродовольственном сегментах.

24 октября сообщалось, что «Ашан» может продать свои российские активы, а покупателями могут выступить крупные российские розничные сети, например, «Лента» или «Магнит».

После этого в «Ашане» опровергли сообщение об уходе с российского рынка, заявив, что компания продолжит работу в РФ «на благо местного населения».

Ранее сообщалось, что иностранцы стали массово отзывать заявки на продажу бизнеса в России.