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Правительство отменило пошлину на уголь дороже $63

Правительство отменило курсовую пошлину на бурый уголь при цене выше $63

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Правительство России приняло решение об отмене курсовой экспортной пошлины для бурого угля при условии, что цена за тонну превышает $63. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Коммерсантъ».

Теперь уголь не будет облагаться пошлинами, если средняя цена на экспорт в течение месяца остается ниже указанного уровня. Также правительство продлило действие нулевых экспортных пошлин на энергоуголь и антрацит до 30 ноября. Ранее такие меры были одобрены таможенно-тарифной комиссией.

С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года в России функционируют гибкие экспортные пошлины для множества товаров, зависящие от курса рубля. В начале 2024 года экспортные пошлины на энергоуголь и антрацит были отменены, но с 1 марта были восстановлены и затем снова отменены с 1 мая по 31 августа, чтобы поддержать угольный сектор.

Согласно данным Росстата, с января по июль угольные компании России понесли убытки в размере 3,1 миллиарда рублей, в то время как годом ранее они смогли получить прибыль в 316,1 миллиарда рублей. Доля прибыльных предприятий сократилась с 63,1% до 48,3%, в то время как количество убыточных увеличилось с 36,9% до 51,7%.

В сентябре аналитики компании «Технологии доверия» заявили, что gоставки угля из России за рубеж к концу десятилетия могут вырасти на треть на фоне просадки экспорта со стороны конкурентов, прогнозируют.

Ранее российским угольным компаниям спрогнозировали новые потери из-за снижения цен на энергоноситель в Азии.

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