Россиянам рассказали, как правильно продать квартиру без риелтора

При самостоятельной продаже квартиры главное — правильно собрать все необходимые документы, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит News.ru.

«В первую очередь нужно собрать пакет документов. Это по силам каждому. Более того, часть документов вправе получить только владелец квартиры», — отметил эксперт.

При этом Гаврилов рекомендовал проконсультироваться у нотариуса, чтобы убедиться, что у бумаг не истек «срок жизни». В противном случае сделка может сорваться, предупредил он.

В России продавать недвижимость могут люди старше 14 лет. Несовершеннолетним для участия в сделке понадобится письменное разрешение законных представителей или органов опеки. Исключение — эмансипированные подростки.

Ранее экономист назвал главные риски перепродажи квартиры.