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Forbes объяснил подорожание сливочного масла в России

Forbes: цена на сливочное масло в России растет из-за себестоимости производства

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Depositphotos

Цена на сливочное масло в России растет из-за роста себестоимости производства. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на участников рынка сливочного масла.

«Дороже стали займы у банков, растут в цене горюче-смазочные материалы и логистика», — пояснил один из представителей компании-производителя молочной продукции.

Кроме того, за последние два месяца стоимость закупки сырья-молока (цельного) увеличилась на 20-30%. Одновременно значительно выросли зарплаты сотрудников, занятых на производстве, вследствие продолжающегося дефицита кадров в индустрии.

Как отметили в агрохолдинге «ЭкоНива», выросла себестоимость не только молока и других ингредиентов для производства, но и готовой продукции. И масло не стало исключением, добавили в компании.

Накануне Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сливочное масло в России, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в магазинах. В министерстве рассказали, что реализует меры по увеличению поставок в Россию сливочного масла из-за границы, в том числе из Индии и Ирана.

Ранее стал известен главный поставщик сливочного масла в Россию.

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