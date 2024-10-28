Топ-менеджеры ВТБ за полгода получили 3,2 млрд рублей вознаграждениями

Топ-менеджеры ВТБ в I полугодии 2024 года получили в виде денежного вознаграждения 3,2 млрд рублей, включая премию за 2023 год. Это следует из данных отчета банка.

«В I полугодии 2024 года вознаграждение топ-менеджеров ВТБ составило 3,2 млрд рублей, включая премию по итогам 2023 года, который стал рекордным для ВТБ с точки зрения финансового результата», — говорится в сообщении.

Чистая прибыль группы ВТБ за указанный период составила 432,2 млрд рублей. Сообщается также, что за 2022 год премия топ-менеджерам не выплачивалась из-за отрицательного финансового результата.

Прошедшим летом глава ВТБ Андрей Костин поддержал подготовленные Минфином налоговые изменения, предполагающие введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц.

По словам Костина, государство должно собирать налоги для того, чтобы развивать культуру, медицину, бесплатное образование, укреплять армию и флот, а также уменьшать коммерцию в детском спорте.

Ранее в ВТБ рассказали о возможностях перехода на зарплатный проект банка.