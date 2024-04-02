В ВТБ рассказали о возможностях перехода на зарплатный проект банка

ВТБ упростил переход розничных клиентов на зарплатный проект банка. Для получения специальных условий обслуживания достаточно будет подключить ежемесячное автопополнение карты ВТБ на минимальную сумму 9 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В компании отметили, что также изменились условия по транзакциям. Снятие наличных в банкоматах любых банков для зарплатных клиентов ВТБ проходит без лимитов по сумме или комиссий, уведомления стали бесплатными, как и снятие наличные в любых банкоматах в России. Эти условия обслуживания подключаются автоматически при тратах по картам банка в предыдущем месяце на сумму от 10 тысяч рублей, уточнили в банке.

Дополнительно в рамках проекта зарплатным клиентам ВТБ при получении кредитных продуктов также доступны фиксированные дисконты на кредит наличными, на ипотеку и на автокредит. Также увеличится ставка по накопительному счету.

Для управления семейными финансами зарплатные клиенты ВТБ могут привязать к счету дополнительные именные карты, платежные стикеры для себя и родственников. Это позволит перечислять средства близким без комиссии.

По словам заместителя начальника управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгения Темякова, карту банка для получения зарплаты используют сотрудники более 100 тыс. предприятий и организаций России. Всего это свыше 8 млн человек.

«А в ближайшие три года мы планируем увеличить число зарплатных клиентов до 11 млн», — заявил топ-менеджер компании.

Темяков напомнил, что клиенты вправе самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты.