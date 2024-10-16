В Минсельхозе опровергли введение госрегулирования цен на сливочное масло

Вводить меры государственного регулирования в отношении цен на сливочное масло не планируется. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает заявили, что средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло сейчас составляет более 70%. причиной подорожания стал рост себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, а также логистик и упаковку.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. Он попросил рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости данного продукта.

Ранее экономист раскрыл, возможен ли дефицит сливочного масла в России.