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В Минсельхозе опровергли введение госрегулирования цен на сливочное масло

Глава Минсельхоза: госрегулирование цен на сливочное масло в РФ не планируется

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Depositphotos

Вводить меры государственного регулирования в отношении цен на сливочное масло не планируется. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает заявили, что средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло сейчас составляет более 70%. причиной подорожания стал рост себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, а также логистик и упаковку.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. Он попросил рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости данного продукта.

Ранее экономист раскрыл, возможен ли дефицит сливочного масла в России.

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