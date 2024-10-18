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В Минсельхозе оценили цены на яйца в России

Минсельхоз РФ: ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна

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В настоящее время ситуация на российском рынке продукции птицеводства стабильна, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза.

Отпускные цены на куриные яйца первой категории с начала года снизились на 20,6%, до порядка 75,1 рубля за десяток, второй категории — на 26,6%, до 61 рубля, отметили в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что долгосрочные договоры между поставщиками и торговыми сетями предусматривают изменение цен.

«Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — констатировали в Минсельхозе.

По данным Росстата, потребительские цены на яйца за период с 8 по 14 октября увеличились на 0,3%. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей темпы роста возросли в три раза. Более того, до этого в течение трех недель стоимость куриных яиц повышалась примерно на 0,1%.

Ранее крупнейшие птицефабрики России подняли отпускные цены на яйца.

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