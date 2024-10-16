В Госдуме попросили урегулировать цены на сливочное масло

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. Об этом пишет газета «Известия».

По данным «Росстата», розничные цены на сливочное масло в России за август и сентябрь выросли на 7,98%, а с начала года — на 17,96%. За первую неделю октября рост составил 1,6%. Как отмечают «Известия», такая ситуация может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование. Право на это у правительства возникает в том случае, если в течение 60 дней подряд рост цен составит 10% и более с исключением сезонного фактора.

В своем обращении на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова Чернышов попросил рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. Вице-спикер Госдумы отметил, что с соответствующими просьбами к нему обращались граждане.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сказали, что письмо депутата в ведомство пока не поступило, однако оно будет рассмотрено в установленном порядке в случае получения. В ведомстве отметили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит мониторинг ситуации на рынке для недопущения необоснованного повышения цен.

В ФАС в свою очередь заявили, что служба уже направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла. Они должны будут предоставлять в ведомство информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года.

В конце сентября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен.

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