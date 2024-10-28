Партия российской пшеницы поступит в Египет с задержкой

Египет начнет получать партию российской пшеницы в размере 430 тыс. тонн в ноябре вместо планируемого октября. Об этом со ссылкой на министра снабжения Шерифа Фарука сообщает Bloomberg.

По данным издания, причин задержки Фарук не назвал, однако российский союз экспортеров заявил, что существуют разногласия по поводу того, с кем продавцам из РФ следует сотрудничать в Египте.

Bloomberg уточняет, что Египет — один из крупнейших в мире покупателей пшеницы, а Россия — самый крупный в мире экспортер.

«Эта задержка подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Египет при создании запасов этого жизненно важного товара — в то время, когда он пытается оживить экономику, только что пережившую самый серьезный валютный кризис за последние десятилетия», — отмечает Bloomberg.

24 октября сообщалось, что поставки российской пшеницы в Бангладеш за январь — сентябрь подскочили на 42% в годовом выражении и достигли порядка 2,7 млн тонн. Бангладеш входит в топ-3 крупнейших импортеров российской пшеницы, занимая третье место. Лидером является Египет, далее идет Турция.

Ранее российские власти анонсировали рост поставок зерна за рубеж.