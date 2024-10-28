Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партия российской пшеницы поступит в Египет с задержкой

Bloomberg: 430 тыс. тонн пшеницы из РФ поступят в Египет в ноябре

close
Валерий Морев/РИА Новости

Египет начнет получать партию российской пшеницы в размере 430 тыс. тонн в ноябре вместо планируемого октября. Об этом со ссылкой на министра снабжения Шерифа Фарука сообщает Bloomberg.

По данным издания, причин задержки Фарук не назвал, однако российский союз экспортеров заявил, что существуют разногласия по поводу того, с кем продавцам из РФ следует сотрудничать в Египте.

Bloomberg уточняет, что Египет — один из крупнейших в мире покупателей пшеницы, а Россия — самый крупный в мире экспортер.

«Эта задержка подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Египет при создании запасов этого жизненно важного товара — в то время, когда он пытается оживить экономику, только что пережившую самый серьезный валютный кризис за последние десятилетия», — отмечает Bloomberg.

24 октября сообщалось, что поставки российской пшеницы в Бангладеш за январь — сентябрь подскочили на 42% в годовом выражении и достигли порядка 2,7 млн тонн. Бангладеш входит в топ-3 крупнейших импортеров российской пшеницы, занимая третье место. Лидером является Египет, далее идет Турция.

Ранее российские власти анонсировали рост поставок зерна за рубеж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами