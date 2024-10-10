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В РФ власти анонсировали рост поставок зерна за рубеж

Минсельхоз планирует нарастить экспорт зерна до $17,5 млрд к 2030 году

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Sunday Alamba/AP

Стоимость поставок зерна на внешние рынки увеличится до $17,5 млрд с $16,3 млрд в 2023 году, что означает рост более чем на $1,2 млрд или около 7% за предстоящие шесть лет. Об этом сказано в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, показанной на пленарном заседании выставки «Золотая осень-2024».Оксана Лут, передает «Интерфакс».

При этом в этой структуре экспорт масложировой продукции прогнозируется на уровне $10 млрд, а рыбы и морепродуктов — $7,5 млрд. Мясной и молочной продукции — до $4,4 млрд с $1,6 млрд и $1,8 млрд соответственно.

До этого президент РФ Владимир Путин поручал обеспечить стабильность на продовольственном рынке и не допустить резких ценовых колебаний из-за неблагоприятных погодных явлений.

В начале октября Российский зерновой союз сообщил о сокращении поставок зерна за рубеж на 25% в сентябре — до 5,76 млн тонн. Экспорт пшеницы снизился на 16%, до 5,286 млн тонн, ячменя — почти в три раза. География поставок сузилась до 33 стран, в числе прекративших закупки — Венесуэла и Мексика.

Ранее ФАС обнаружила завышенные наценки на хлеб в торговых сетях.

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