Российские предприятия смогут везти животноводческую продукцию на Кубу

Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба на сайте ведомства.

«Российские предприятия по производству мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, включенные в реестр экспортеров ФГИС «ВетИС» компонента «Цербер» по стране Куба, могут беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой страны», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что это решение было принято по результатам проведенного в этом году аудита Национального центра здоровья животных Кубы.

В ведомстве уточнили, что в результате кубинская сторона признала российские стандарты проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения.

До этого стало известно, что поставки российской пшеницы в Бангладеш за январь — сентябрь выросли на 42% в годовом выражении и достигли порядка 2,7 млн тонн. Для сравнения: за аналогичный период 2023-го южноазиатская страна приобрела у РФ около 1,9 млн тонн пшеницы.

Ранее сообщалось, что в Россию будут поставлять аргентинские вакцины для животных.