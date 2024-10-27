Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Россию будут поставлять аргентинские вакцины для животных

ТАСС: в Аргентине идут переговоры по поставке вакцин для животных в Россию

close
Depositphotos

Российские компании организовали переговоры с аргентинскими партнерами по поставкам в РФ вакцин для животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Это именно то, что мы хотим продвигать — вакцины, сельскохозяйственная техника, то есть товары с большой добавленной стоимостью, которые мы хотим продавать не только в России, но и по всему миру», — сообщил посол.

Дипломат добавил, что переговоры ведутся между лабораториями и частными компаниями. Помимо этого, посол отметил, что на сегодняшний день взаимодействие по этим направлениям происходит на уровне частного сектора. Причиной тому стала заморозка взаимодействия на правительственном уровне из-за конфликта на Украине.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы сообщало, что Россия в сентябре приобрела у Южной Кореи фармацевтической продукции на $8,4 миллиона. По данным агентства, эта цифра стала втрое выше значение августа. Более того, это рекордный объем импорта с февраля 2023 года.

Ранее ветеринар рассказал, можно ли распознать бешенство у собаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами