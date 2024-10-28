Путин проводит совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ходе совещания российский лидер заявил, что за восемь месяцев 2024 года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%. Путин отметил, что такие показатели говорят о том, что трудовые коллективы работают уверенно и стабильно, а предприятия загружены заказами.

Президент РФ обратил внимание, что это также подтверждает ситуация на рынке труда. По его словам, безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года. Он, как и раньше, будет дефицитным, но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не сочли это критичным и даже назвали ситуацию комфортной. По их мнению, главными вызовами для бюджета станут геополитическая ситуация, снижение цен на нефть и санкции. Специалисты заявили, что в центре бюджетной политики будет человек, ведь только на «детскую» сферу планируется потратить почти 10 трлн рублей.

Ранее в Банке России рассказали, когда достигнут нейтральной ключевой ставки.