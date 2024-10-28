Число компаний в новых регионах России возросло почти до 41 тысячи

В новых регионах России — Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — число новых компаний возросло до 40,6 тыс. Об этом пишут «Известия».

Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, в перечисленных субъектах создано около 7,8 тыс. новых юрлиц, перерегистрировано — 32,8 тыс. За январь — сентябрь текущего года там открыли и перерегистрировали 2,7 тыс. предприятий (из них новые — 2,2 тыс.), отмечает издание.

Юрист корпоративной практики юридической компании ЭБР Кирилл Гилев подчеркнул, что одной из причин притока компаний в новые регионы стали льготы. С прошлого года там действует свободная экономическая зона — на ней функционирует особый режим предпринимательской деятельности.

20 июня 2023 года Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых российских регионах. В частности, в СЭЗ устанавливается нулевая ставка на 10 лет по налогу на прибыль организаций, которую они получают от инвестиционных проектов. Также устанавливается ставка налога на прибыль организаций, которая подлежит зачислению в бюджет российского региона от 0 до 13,5%.

Ранее Путин высказался о развитии новых регионов России.