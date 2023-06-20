Госдума приняла закон о СЭЗ в новых российских регионах

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях появится свободная экономическая зона. Соответствующий документ подготовило российское правительство, передает ТАСС.

Отмечается, что для участников СЭЗ действует ряд налоговых льгот. Например, в СЭЗ устанавливается нулевая ставка на 10 лет по налогу на прибыль организаций, которую они получают от инвестиционных проектов. Также устанавливается ставка налога на прибыль организаций, которая подлежит зачислению в бюджет российского региона от 0% до 13,5%.

19 апреля Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), а также налоговые льготы ее участникам в новых регионах.

Согласно основному законопроекту, на территории новых регионов России будет установлен особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ. Он предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, которые необходимы для реализации инвесторами проектов. Также он предусматривает особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, применение процедуры свободной таможенной зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.