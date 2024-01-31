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Путин высказался о развитии новых регионов России

Путин заявил, что в работе по развитию Донбасса и Новороссии мелочей нет

Президент России Владимир Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов страны мелочей нет, идет возрождение этих территорий. Он собрал в Кремле совещание, чтобы обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС.

«В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», — сказал глава государства.

Ранее президент РФ выразил надежду, что Донбасс и Новороссия как можно скорее вольются в общероссийское пространство.

До этого Путин заявил о необходимости вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский показатель до конца 2020-х годов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин назвал главные проблемы в новых регионах России.

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