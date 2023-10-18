Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал дизайн новых российских банкнот

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал позором дизайн новых российских банкнот

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев подверг резкой критике новый дизайн российских банкнот. Он сделал это в обзоре новостей, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя новость, что Центральный банк (ЦБ) России представил новый дизайн купюр номиналом одна и пять тысяч рублей, дизайнер высказал мнение, что он получился таким же неудачным, как и старый.

«То, что сейчас выпускает ЦБ, — это, конечно, абсолютный, просто беспробудный <...> позор», — заявил он.

Как считает Лебедев, внешний вид купюр является частью «визуальной пропаганды и агитации» государства. Он отметил, что отношение к стране ее граждан и иностранцев будет зависеть от того, насколько удачным получился дизайн банкнот. По словам блогера, деньги должны выглядеть так, чтобы «у людей любовь к государству сразу включалась».

«Чтобы те люди, которые не являются гражданами России, глядя на российские деньги, хотели получить российское гражданство», — добавил он.

18 октября Центробанк РФ сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики со стороны общественности.

В банке уточнили, что было принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила.

16 октября Центробанк показал новые банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей.

На лицевой стороне купюры номиналом 1000 рублей изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — башня Сююмбике в Казани, Музей истории государственности татарского народа и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Ранее сообщалось, что треть россияне предпочитают хранить деньги «под матрасом».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий