Дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал дизайн новых российских банкнот

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев подверг резкой критике новый дизайн российских банкнот. Он сделал это в обзоре новостей, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя новость, что Центральный банк (ЦБ) России представил новый дизайн купюр номиналом одна и пять тысяч рублей, дизайнер высказал мнение, что он получился таким же неудачным, как и старый.

«То, что сейчас выпускает ЦБ, — это, конечно, абсолютный, просто беспробудный <...> позор», — заявил он.

Как считает Лебедев, внешний вид купюр является частью «визуальной пропаганды и агитации» государства. Он отметил, что отношение к стране ее граждан и иностранцев будет зависеть от того, насколько удачным получился дизайн банкнот. По словам блогера, деньги должны выглядеть так, чтобы «у людей любовь к государству сразу включалась».

«Чтобы те люди, которые не являются гражданами России, глядя на российские деньги, хотели получить российское гражданство», — добавил он.

18 октября Центробанк РФ сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики со стороны общественности.

В банке уточнили, что было принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила.

16 октября Центробанк показал новые банкноты номиналом 1000 рублей и 5000 рублей.

На лицевой стороне купюры номиналом 1000 рублей изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — башня Сююмбике в Казани, Музей истории государственности татарского народа и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Ранее сообщалось, что треть россияне предпочитают хранить деньги «под матрасом».