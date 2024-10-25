Россияне выберут символы для новой банкноты 1000 рублей

Россияне смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, сообщает пресс-служба Национального центра «Россия».

Народное голосование проведут Банк России совместно с Национальным центром «Россия».

При отборе памятников и сооружений для изображения на банкноту будут учитываться их культурная и историческая ценность, а также узнаваемость и популярность.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней — выпуска 2023 года. Голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне.

Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны.