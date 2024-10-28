Эксперт рассказала о рисках грейс-периода по кредитной карте

Воспользоваться бесплатно деньгами банка в рамках грейс-периода (льготного периода уплаты процентов по кредиту) можно только строго соблюдая финансовую дисциплину. Об этом эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала агентству «Прайм».

Она подчеркнула, что перед оформлением кредитной карты с грейс-периодом необходимо тщательно изучать все условия кредитного договора и уточнить перечень трат, которые включены в покрытие льготного беспроцентного периода.

Грейс-период в среднем длится от 55 до 180 дней. Эксперт отметила, что чем позже в расчетном периоде будут покупки по карте, тем меньше времени будет на беспроцентный возврат средств. Поэтому такие условия подойдут для регулярных, но небольших расходов.

Если же грейс-период «привязан» к дате расходной операции, то отсчет начинается с даты покупки. Такой вариант подойдет для разовых покупок на более крупную сумму.

Дайнеко напомнила, что даже в действующий грейс-период необходимо ежемесячно вносить хотя бы минимальный платеж, в 2-10% от задолженности. Иначе на задолженность будут начисляться договорные проценты.

22 октября сообщалось, что российские банки в сентябре выдали 1,75 млн кредитных карт, что на 16,3% меньше, чем в августе.

Ранее россиянам объяснили, зачем нужно закрывать неиспользуемые кредитки.