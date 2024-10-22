Россиянам объяснили, зачем нужно закрывать неиспользуемые кредитки

Для закрытия активированной кредитной карты необходимо обратиться в банк, даже если владелец ни разу ей не пользовался, заявил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик. Его слова приводит «Прайм».

«Если кредитка не была активирована, распрощаться с ней просто — достаточно ее разрезать и выкинуть. С активированной картой утилизация не поможет», — отметил эксперт.

В противном случае держатель кредитки может оказаться задолжником, предупредил Сергейчик. Долг может возникнуть из-за необходимости оплаты обслуживания карты или дополнительных услуг, о которых клиент забыл.

После закрытия кредитной карты следует взять в банке справку о закрытии ссудного счета и отсутствии задолженности, подчеркнул финансист.

Чтобы не стать жертвой мошенников с кредитами, необходимо следовать стандартным правилам: нельзя переходить по ссылкам в сообщениях, письмах, отвечать на незнакомые СМС.

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